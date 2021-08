Klimaneutrale Stromversorgung ohne AKW – Jetzt liebäugeln selbst die Grünen mit Gaskraftwerken Wenn der Solarausbau nicht klappt, dann sollen sie den wegfallenden Atomstrom ersetzen: Gaskombikraftwerke. Doch lassen sich diese wirklich CO₂-neutral betreiben? Stefan Häne , Martin Läubli

Aus dem stillgelegten thermischen Kraftwerk Chavalon ob Vouvry im Kanton Wallis sollte ein Gaskraftwerk werden. Im Sommer 2017 wurde das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Noch 2006 sahen die Grünen darin eine «Bedrohung für die Schweizer Klimapolitik». Inzwischen hat sich das geändert. Im Klimaplan der Partei findet man etwas versteckt das magische Wort: Gasturbinen. Sie sollen vor allem im Winter Strom produzieren – und Wärme für die Fernwärmenetze. Die Fachleute sprechen von Gaskombikraftwerken. Dieser Plan, so sagt Bastien Girod, sei vorderhand erst das «Aufzeigen einer Option». Und die ist für die Grünen nur verhandelbar, wenn die Rahmenbedingungen stimmen: Ein solches Werk muss zwingend CO₂-neutral sein.

Nicht nur bei den Grünen scheinen fossile Kraftwerke keine klimapolitischen Schreckgespenster mehr zu sein. Den Bann gebrochen hat Nationalrat Roger Nordmann vor zwei Jahren. Der SP-Fraktionschef will aus Klimaschutzgründen den Verkehr dekarbonisieren. Den Mehrbedarf an Strom, der dadurch entsteht, will er mit Fotovoltaik decken – doch das hat seinen Preis. Der Ausbau der Erneuerbaren geht derzeit nur schleppend vorwärts. Um auch im Winter über genug Energie zu verfügen, braucht es nach Nordmanns Einschätzung notfalls Strom aus Gaskombikraftwerken.