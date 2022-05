Ein ungleicher Kampf – Jetzt legen Sie doch mal das Smartphone weg! BE-Post-Kolumnistin Cornelia Leuenberger macht sich Gedanken über Eltern und deren Umgang mit Handys – und Kindern. Cornelia Leuenberger

Papi hat jetzt keine Zeit zum Spielen. Er muss sich mit seinem Smartphone beschäftigen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Liebe Eltern

Doch die Mutter hat keine Hand frei, der Vater keinen Blick für seinen Sohn, die Mama keine Zeit für ihre Tochter. Denn sie alle haben Besseres zu tun: Sie schauen in ihr Smartphone. Was immer sich dort auch abspielt, es ist offenbar wichtiger als das, was ihre Kinder machen.