Ex-Kanzler und Putin-Propagandist - Jetzt laufen Schröder sogar die Mitarbeiter davon

CDU will mit SPD zusammenspannen Infos einblenden

Mario Czaja, Generalsekretär der oppositionellen deutschen Christdemokraten, forderte am Dienstag laut der «Welt» die Sozialdemokraten in einem Brief auf, Alt-Kanzler Gerhard Schröder gemeinsam die Mittel für sein vom Staat bezahltes Büro zu streichen. Dafür genüge eine Absprache im Haushaltsausschuss, der sowieso gerade die Beratungen aufnehme. «Alles andere wäre eine Zumutung für den Steuerzahler.»

Schröders «privatwirtschaftliche Verflechtungen bis in den innersten Zirkel des Kreml hinein» hätten schon zuvor dem Ansehen Deutschlands geschadet. «Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins sind diese endgültig ein Skandal.» Czaja legte der SPD nahe, all ihren Einfluss zu nutzen, um Schröder innert 48 Stunden zum Rückzug aus allen kremlnahen Unternehmen zu zwingen.

Schröder selbst machte vor drei Wochen gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» geltend, dass er sein staatlich bezahltes Büro nicht dazu nutze, um Geld zu verdienen. Dafür betreibe er zusätzlich ein privates Büro und eine Rechtsanwaltskanzlei in Hannover. (de.)