Zwölf Teams und Playoffs – Jetzt kommt es zur grossen Fussballrevolution Trotz riesigem Widerstand der Fans: Die Clubs der Swiss Football League krempeln den Schweizer Fussball um und verpassen ihm einen komplett neuen Modus.

Die Schweizer Fussballmeisterschaft kommt ab Sommer 2023 in einem neuen Gewand daher. Nicht optisch, aber was die Anzahl Teams und den Modus betrifft. Statt wie bisher 10 Teams spielen neu 12 Mannschaften in der Super League. Diese tragen 32 Runden aus, ehe verschiedene Entscheidungsspiele anstehen: Playoffs um den Meistertitel, um die europäischen Startplätze und gegen den Abstieg.

Diese Änderungen wurden am Freitag von der Mehrheit der 20 Vereinspräsidenten der Swiss Football League an einer ausserordentlichen Sitzung gutgeheissen. Für die Aufstockung war eine Zweidrittelmehrheit notwendig, für die Einführung von Playoffs reichte das einfache Mehr.

Ab dem Frühling wird es kompliziert

Der neue Modus teilt die Saison in drei Abschnitte. Zunächst bestreiten die zwölf Teams eine einfache Hin- und Rückrunde mit je 22 Spielen. Anschliessend wird das Feld zwischen Rang 6 und 7 geteilt und eine weitere Hin- und Rückrunde absolviert. Dann, nach insgesamt je 32 Partien, beginnen die Playoffs: Rang 1 und 2 spielen untereinander den Titel ausPlatz 3 bis 10 die Europacupplätze. Der Letzte steigt ab, und der Vorletzte bestreitet die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League.

Der Final um den Titel wird im Modus Best-of-3 gespielt (wer zuerst zwei Partien gewonnen hat, ist Meister), das Playoff um den Europacup sowie die Abstiegsbarrage mit Hin- und Rückspiel (Ausnahme: Final um den Europacup).

Die vorgeschlagenen Änderungen waren und sind vor allem bei Fans höchst umstritten. Eine Petition, um das Format noch zu verhindern, wurde in den letzten Tagen von über 4000 Menschen unterschrieben. Die Reaktionen auf den Beschluss vom Freitagmittag in den sozialen Medien sind entsprechend negativ. Auch einige Clubs konnten sich nicht damit anfreunden. Unter anderem wegen Sicherheitsbedenken. YB-Sportchef Christoph Spycher aber auch aus Sicht der sportlichen Fairness.

Der Präsident des neuen Meisters FC Zürich, Ancillo Canepa, war ein Kritiker der ersten Stunde, er hielt bereits nichts von den Playoff-Plänen, als diese Anfang April bekannt wurden. Ein Playoff sei «sportlich unfair», weil Verletzungen, Sperren oder einzelne Schiedsrichterpfiffe entscheiden könnten: «Für diese Art eines Titelgewinnes haben wir den Cup mit einem Finalspiel.» Die Aufstockung befürwortete er hingegen wie die meisten seiner Amtskollegen.

Ein Dilemma für die Clubs

Die Clubs und die Swiss Football League hätten die Liga auch auf zwölf Teams vergrössern können, ohne Entscheidungsspiele einzuführen. Aber: Mit zwölf Teams liess sich offenbar kein Modus finden, der an der ausserordentlichen Generalversammlung eine Mehrheit fand. Entweder resultierten daraus zu wenige Spiele (2x11 mit Hin- und Rückrunde), zu viele Spiele (4x11 mit doppelter Hin- und Rückrunde wie im aktuellen Modus) oder mit je 3x11 Partien eine ungleiche Verteilung der Heimspiele.

Der neue Modus gilt ab der Saison 2023/24, doch die Reform hat schon Auswirkungen für 2022/23: Wegen der Aufstockung wird es keinen Direktabsteiger aus der Super League geben. Der Letzte muss lediglich eine Barrage gegen den Dritten der Challenge League bestreiten. Die beiden Ersten der zweithöchsten Klasse steigen auf.

