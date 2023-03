Nutzen des neuen Boosters – Jetzt kommt der angepasste Corona-Impfstoff auch in die Schweiz Viele Booster-Willige haben darauf gewartet. Diverse Studien zeigen, dass das Vakzin den bisherigen Impfstoffen ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Nik Walter

Viele Booster-Willige warteten lange auf den angepassten bivalenten Covid-Impfstoff. Jetzt wurde er zugelassen. Foto: Christian Pfander

Monatelang warteten Booster-Willige auf die Zulassung eines neuen, angepassten bivalenten Covid-Impfstoffs. Dieser soll nicht nur gegen das ursprüngliche Virus, sondern auch gezielt gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 schützen. In den USA wurden entsprechende Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna bereits Ende August 2022 zugelassen, in der EU Mitte September. Am Mittwoch gab nun auch die hiesige Zulassungsbehörde Swissmedic grünes Licht für den bivalenten BA.4/5-Impfstoff von Moderna.