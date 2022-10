4,99 pro Monat – Jetzt kommt das Netflix-Abo mit Werbung Mit Werbespots will Netflix wieder mehr Abos verkaufen. In der Schweiz muss man aber noch warten. Pascal Blum

Zuerst ein bisschen Werbung, dann startet zum Beispiel «Emily in Paris». Foto: Stéphanie Branchu/Netflix

4.99 Euro – so viel wird das Netflix-Abo mit Werbeunterbrüchen in Deutschland kosten, wie der Streamingdienst am Donnerstag ankündigte. Hierzulande muss man sich noch gedulden: Die Schweiz gehört nicht zu den 12 Ländern, in denen das Angebot ab 1. November lanciert wird. Starten wird das «Basis-Abo mit Werbung», wie Netflix es nennt, vorerst in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, Grossbritannien und den USA.

Die Schweiz kommt später dran, das Abo wird nach und nach in weiteren Ländern eingeführt, wie es heisst. Klar ist, dass der Abopreis pro Land angepasst wird. Mit einem Preis von umgerechnet 4.90 Franken wäre das Netflix-Werbe-Abo hierzulande das günstigste Streamingangebot eines grossen Anbieters. Disney+ kostet 12.90 pro Monat, Amazon Prime knapp 9 Franken und Apple TV+ 6 Franken monatlich. Das günstigste Netflix-Angebot kostet derzeit 11.90 Franken pro Monat.

Für die anderen Abo-Angebote ändert sich bei Netflix nichts – dort wird es also auch weiterhin keine Werbung geben. Die Spots im neuen Abomodell werden rund 15 Sekunden lang sein und zu Beginn und in der Mitte einer Serienepisode oder eines Films eingeblendet werden. Netflix spricht von rund vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde. Auch sollen sich die Spots nicht zu oft wiederholen.

Keine Downloads

An einer virtuellen Pressekonferenz führte Netflix vor, wie das aussieht: Wer eine Episode von «Emily in Paris» startet, muss zuerst einen Werbespot einer Kosmetikmarke inklusive Countdown aushalten. Nach der Hälfte der Episode folgt eine weitere Unterbrechung.

Was die Bildqualität angeht, bietet das Werbe-Abo die geringste Auflösung (720p). Auch auf Downloads muss man verzichten. Das Angebot soll aber dasselbe sein wie bei den teureren Abos – abgesehen von einer «begrenzten Anzahl» von Titeln aus Lizenzgründen.

Hintergrund des neuen Angebots ist, dass Netflix massiv unter Druck geraten ist: Nicht nur holt die Konkurrenz von Disney & Co. auf, zwischen April und Juni hat der Dienst weltweit 970’000 Nutzerinnen und Nutzer verloren, so viele wie noch nie. Netflix-Chef Reed Hastings hatte zudem immer beteuert, Netflix werde nie Werbespots schalten. Nun wurde das Reklame-Abo innerhalb von sechs Monaten lanciert.

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.