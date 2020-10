Verkehrsberuhigung in der Stadt Bern – Jetzt kommen die Budget-Begegnungszonen Eine Tempo-20-Zone für fast den ganzen Berner Breitenrain, und nicht einmal das Gewerbe ist dagegen: Die günstigen, grossflächigen Massnahmen dürften in Bern Schule machen. Simon Preisig

Das Marzili soll nur noch mit Verkehrsschildern, Markierungen und günstigen Standardelementen verkehrsberuhigt werden. Foto: Franziska Rothenbühler

In Begegnungszonen gelten eigene Gesetze: Tempo-20-Limite, Fussgänger haben Vortritt. Wo diese Regeln gelten, ist jedoch höchst unterschiedlich. Der Schützenweg im Breitenrainquartier ist eine Begegnungszone, der Zeigerweg, der parallel zu diesem liegt, ist keine. In der Stadt Bern gibt es bereits mehr als 120 solche einzeln ausgeschilderten Begegnungszonen. Der Grund für diese unterschiedlichen Tempolimits: Bisher mussten jeweils 80 Prozent der Anwohner beantragen, dass ihre Strasse von einer Tempo-30-Zone in eine Begegnungszone umgewandelt wird.