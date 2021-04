Nach Sieg bei Sion – Jetzt könnte YB schon in einer Woche Meister sein Dank einem Schlussspurt gewinnen die Young Boys beim abstiegsgefährdeten FC Sion 3:0. Und biegen im Titelrennen auf die Zielgerade ein. Dominic Wuillemin

Das späte 1:0: Jean-Pierre Nsame bezwingt in der 86. Minute Sion-Goalie Timothy Fayulu und ebnet so den Weg zum Sieg. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Ende ist das Resultat standesgemäss. So, wie das zu erwarten ist, wenn der Erste auf den Zweitletzten trifft. 3:0 gewinnt YB in Sitten, bei einem Gegner, dem sie in den letzten 18 Ligapartien gerade einmal ein mickriges Pünktchen zugestehen mussten. So weit, so normal.

Doch das Ergebnis gibt den Spielverlauf nicht wieder. Die Tore durch Jean-Pierre Nsame, Marvin Spielmann und Nicolas Ngamaleu fallen in der 86., 91. und 92. Minute. Es ist ein Last-Minute-Feuerwerk des Meisters, dessen Auftritt sonst nie spektakulär ist. Captain Fabian Lustenberger spricht von einer speziellen Torfolge. Der Sieg sei dennoch verdient. «Wir hatten mehr vom Spiel und liessen wenig zu.»

Constantin leidet auf der Tribüne

Es war der erste Auftritt daheim des neuen Sion-Trainers Marco Walker, der zuvor in der 1. Liga bei Naters gewirkt hatte und bei seiner Premiere vor zwei Wochen mit seinem Team zu einem Punktgewinn in Luzern kam. Als er vor dem Spiel auf die verheerende Bilanz von Sion gegen YB angesprochen wurde, sagte er, genau diese habe er in den Ansprachen vor der Mannschaft nicht erwähnt.

Als das Spiel beginnt, ist der Respekt der Walliser dennoch spürbar. Sie stehen sehr tief, und wenn sie einmal in Ballbesitz sind, dann versuchen sie es oft nach dem Prinzip Hoffnung mit langen Bällen. Als sich die erste Halbzeit dem Ende nähert, lassen sich ihre Chancen an zwei Fingern abzählen. Und es ist bezeichnend für Sions Spiel, dass am Ursprung dieser Möglichkeiten Standardsituationen stehen. Als sich das Geschehen einmal mehr in der Hälfte der Walliser abspielt, machen es sich fünf Tauben im Fünferraum hinter YB-Goalie David von Ballmoos gemütlich.

Auf der Tribüne ist mehr los. Dort hält es Christian Constantin kaum auf seinem Platz aus, immer wieder steht er auf, schreit Anweisungen aufs Spielfeld. Sie sind so banal, dass sie gar keinen Nutzen haben können. Sie dienen einzig dem Stressabbau des Sion-Präsidenten.

Basel kann Meisterentscheidung beschleunigen

YB müsste zur Pause führen, die beste Chance vergibt Christian Fassnacht, der sich mit einer Zidane-Pirouette selbst in Position bringt, dann aber aus kurzer Distanz an Timothy Fayulu scheitert.

Der 21-jährige Goalie nahm während der Länderspielpause mit dem Schweizer U-21-Nationalteam an der EM teil, wie auch Jan Bamert, der vor ihm verteidigt. Bei YB schafft es von den U-21-Nationalspielern nur Cédric Zesiger in den Kader, er sitzt während 90 Minuten auf der Bank. Fabian Rieder und Felix Mambimbi stehen hingen nicht im Aufgebot, sie geniessen eine Verschnaufpause. Auch das ist ein deutliches Zeichen für den Qualitätsunterschied beider Mannschaften.

Dieser wirkt sich in der zweiten Halbzeit weniger deutlich aus. Sion agiert nun mutiger, YB verliert zeitweise den Faden, wie Trainer Gerardo Seaone befindet. Erst retten YB-Goalie von Ballmoos und Michel Aebischer gegen Roberts Uldrikis, dann verpasst Gaëtan Karlen nach einer Flanke den Abstauber.

Damit hat es sich schon fast mit den Offensivbemühungen der Walliser, bei denen Guillaume Hoarau beim Teileinsatz verloren wirkt. Der Franzose muss mitansehen, wie die Young Boys ein Aufrücken seiner Teamkollegen mit einem Konter über Michel Aebischer und Jean-Pierre Nsame eiskalt ausnützen. Und das Spiel damit in der 86. Minute entscheiden.

Weil Servette gleichzeitig daheim gegen Lugano spät ausgleicht, ist es nun möglich, dass YB schon nächstes Wochenende gegen St. Gallen Meister wird. Dafür darf der FC Basel am Ostermontag gegen Vaduz nicht gewinnen, zudem müsste am nächsten Wochenende Einiges für YB laufen. Aber das hat es in den letzten Wochen, in denen die Berner selten schwungvoll agierten und viermal in Folge Unentschieden spielten, oft getan.

«Wir wissen, dass wir uns den Titel nicht mehr nehmen lassen», sagt Seoane. «Aber wann es soweit ist, damit beschäftigen wir uns nicht.»

Super League, 27. Runde Infos einblenden Samstag: FC Lausanne-Sport–FC Luzern 2:1, FC St. Gallen–FC Zürich 1:1. Sonntag: Servette Genf–FC Lugano 1:1, FC Sion–Young Boys 0:3. Montag: FC Basel–FC Vaduz (16 Uhr) Tabelle: 1. Young Boys 27 Sp, 51:21 T, 60 P

2. Servette 27, 32:34, 38

3. Lugano 27, 32:29, 37

4. Lausanne 27, 38:36, 37

5. Basel 26, 39:38, 36

6. FC Zürich 27, 37:39, 34

7. St. Gallen 27, 35:37, 33

8. Luzern 27, 46:45, 32

9. Sion 27, 30:43, 26

10. Vaduz 26, 24:42, 26

