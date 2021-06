Aggressive Plagegeister - «Jetzt können wir noch eingreifen»

In Bern sind Tigermücken gefunden worden. Frau Föhr, bereitet sich die Mückenart jetzt auch in Bern aus?

Wir wissen noch nicht, ob sich die Asiatische Tigermücke jetzt nach Basel und dem Tessin auch in der Stadt Bern ausbreitet. Vor zwei Jahren wurde im Obstbergquartier eine solche Mücke eingefangen und an das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut in Basel geschickt. Letztes Jahr wurde am gleichen Ort erneut ein Exemplar gefunden. Wir haben anschliessend zusammen mit dem Tropeninstitut mögliche Brutstätten untersucht. Dabei wurden zwei lebende Mücken und an drei Stellen auch Larven gefunden. Das deutet darauf hin, dass sich die Tigermücke im Obstbergquartier angesiedelt haben könnte.