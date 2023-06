Asylministerin in der Kritik – Jetzt kann Baume-Schneider die Probleme nicht mehr weglächeln Die Schonzeit für die neue Bundesrätin ist abgelaufen: Im Flüchtlingswesen erhöhen nach der SVP nun auch FDP und Mitte den Druck. Der Streit entzündet sich an Wohncontainern und einer Rom-Reise. Adrian Schmid

Elisabeth Baume-Schneider versucht gute Laune zu versprühen: Von-Wattenwyl-Gespräche in Bern mit den Spitzen der Bundesratsparteien. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Es gibt kaum ein Bild, auf dem Elisabeth Baume-Schneider nicht lächelt: Sie strahlt am Zürcher Sechseläuten, beim Treffen mit dem italienischen Innenminister in Rom, ja selbst unter dem Regenschirm an der Glarner Landsgemeinde. Und das Lachen ist ansteckend. Das zeigte sich schon im Dezember, als sie auch dank ihrem Charme und ihrer gmögigen Art in den Bundesrat gewählt wurde.