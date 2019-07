Jetzt ist der Name des neuen Zürcher Fussballstadions bekannt

«Credit Suisse Arena»: So wird die neue Heimstätte für den FC Zürich und die Grasshoppers heissen. Die Zürcher Grossbank hat sich die Namensrechte für mehrere Jahre gesichert, wie es in einer Mitteilung von heute Donnerstag heisst. Der Vertrag trete ab sofort in Kraft und dauert bis zehn Jahre nach Inbetriebnahme der Arena.