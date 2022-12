Kulinarische Neujahrsvorsätze – Jetzt ist aufgedeckt für 2023 Kraut und Rüebli, Pizza und Börek, mitarbeiten in Restaurant­küchen: Was sich die Kulinarik­redaktion alles vorgenommen hat fürs neue Jahr. Nina Kobelt Daniel Böniger

Was kommt ins Glas? Was auf die Teller? Noch liegen die kommenden Monate kulinarisch im Dunkeln. Foto: Getty Images

Sie stehen in unserer Wohnküche sauber aufgereiht am Boden: meine Kochbücher. Und ehrlich gesagt, von den Klassikern wie dem «Silberlöffel» mit italienischen Rezepten und «Aus Schweizer Küchen» von Marianne Kaltenbach einmal abgesehen, habe ich die meisten davon nur wegen jeweils eines einzigen Rezepts behalten, zum Beispiel «Esprit de Campagne», weil das darin beschriebene Boeuf bourguignon so toll gelingt. Um die fast drei Meter breite Sammlung zu verkleinern, plane ich 2023 mit der (dank Werbung kostenlosen) App Mein Kochbuch diese Lieblingszubereitungen zu digitalisieren. Die Familie wäre für den gewonnenen Freiraum jedenfalls dankbar. (boe)