Erweiterter Wortschatz – Jetzt ist auch der Zwinkersmiley im Duden Die deutsche Rechtschreibbibel umfasst 3000 neue Wörter, die meisten davon aus dem Englischen. Kein Grund, darob gleich kulturpessimistisch zu werden. Bettina Weber

Der Zwinkersmiley hat es offiziell in den Duden geschafft. Im Ernst! Foto: Getty Images

Er ist ja immer auch ein Spiegel der Zeit, der neue Duden, und für die Ausgabe, die am Mittwoch, 12. August, erscheint, gilt das noch mehr als je zuvor. Dünkt es einen jedenfalls. Aber womöglich liegt das einfach an den kuriosen Zeiten, in denen wir gerade leben.