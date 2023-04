Neuer S-Bahn-Tunnel – Jetzt hat auch München seine Skandalbaustelle Ein Jahrzehnt zu spät, doppelt so teuer: Der dringende Bypass beim Münchner Hauptbahnhof wird im Wahljahr für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Problem. Dominique Eigenmann aus Berlin

Chaos mit System: Einer der neuen Tunneleingänge zur sogenannten zweiten Münchner Stammstrecke. Foto: Sven Simon (Imago)

Der Oberbürgermeister sieht von seinem Rathaus fast in das Loch, das in der Nähe des zentralen Marienplatzes gegraben wird. Was da geschieht, lässt Dieter Reiter die Haare zu Berge stehen. «Haben die einen unterirdischen Vulkan gefunden?», fragte er kürzlich die «Süddeutsche Zeitung», die ihn begleitete, entgeistert. Der Bau kommt nicht voran, die Kosten explodieren, und der Sozialdemokrat, der München regiert, weiss davon in der Regel erst, wenn es in der Presse steht. «Ich bin sehr, sehr, sehr verärgert.»