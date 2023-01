«Laal Singh Chaddha» auf Netflix – Jetzt gibt es eine Bollywood-Version von «Forrest Gump» Der oscargekrönte Klassiker aus den 90ern ist neu aufgelegt worden. Die indische Variante lohnt sich alleine wegen der Kulisse – doch die Regierung hat keine Freude am Film. David Pfeifer

Aus Forrest wird Laal, aus Jenny wird Rupa: Aamir Khan und Kareena Kapoor im indischen «Forrest Gump»-Remake «Laal Singh Chaddha». Foto: Netflix

Das Leben ist also keine Pralinenschachtel, das lernen wir gleich in der ersten Szene von «Laal Singh Chaddha», sondern eine Box voller Golgappas: «Auch wenn der Magen schon voll ist, will das Herz noch mehr davon.» Golgappas sind kleine indische Teigtaschen, die an Strassenständen mit Herzhaftem gefüllt werden. Das ist als Bild fast so schön wie die Pralinen, bei denen man nie weiss, was drin ist, und es sagt etwas Ähnliches aus: Man sollte dem Leben etwas abbeissen, egal wie die Umstände sind. Denn es gibt nur ein Leben, mehr bekommt man nicht. Und das Herz ist wichtiger als der Verstand.