Debatte um Sklavenhandel – Jetzt geht es ums Geld Bern soll für die Verstrickung in den Sklavenhandel zahlen und eine Vorbildrolle einnehmen – das fordert die Alternative Linke. Historiker sind sich uneinig. Simon Wälti

Darstellung des britischen Sklavenschiffs Brookes von 1788, die durch Abolitionisten, also Gegner des Sklavenhandels, verbreitet wurde. Foto: Library of Congress

Sollen Stadt und Kanton Bern Wiedergutmachung leisten für die Beteiligung am Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert? Die Alternative Linke Bern (AL) stellt mit Vorstössen im städtischen und im kantonalen Parlament die Forderung nach Reparationen. Unter anderem besass der damalige Staat Bern zwischen 1719 und 1734 Aktien der englischen South Sea Company, die im Sklavenhandel tätig war. In Bern angesiedelte Bankhäuser waren über die französische Compagnie des Indes in den Handel verstrickt.