Schifferle

Der Ligapräsident zitiert grad zum Start mal den «Blick». Dort ist unter anderen von «Gemetzel». «Als ich das gelesen habe, dachte ich: soll ich nun wenden und wieder nach Hause fahren?» Tat er nicht, weil: «Ich glaube nicht alles, was im Boulevard steht.» Und er fügt gleich an, dass nicht alles stimme, was zuletzt geschrieben wurde. So, der Ton ist gesetzt: «Manchmal wäre es besser gewesen, wenn mehr bei der Wahrheit geblieben wäre.»