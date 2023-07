Erstmals seit 2008 – Jetzt erhöht die Stadt die Mieten Wohnen in Bern wird vielerorts teurer – selbst bei den Genossenschaften. Das sorgt für eine Anfechtungsflut. Andres Marti

Umzugsszene in Bern: Seit der Referenzzins gestiegen ist, werden die Mieten erhöht. Symbolfoto: Raphael Moser

Eigentlich will die Stadt Bern für günstigen Wohnraum sorgen. Doch nun erhöht sie die Mieten für ihre Wohnungen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Finanzdirektor Michael Aebersold (SP): «Uns ist bewusst, dass die Erhöhung in einer angespannten Situation erfolgt, in welcher das Wohnungsangebot knapp und die Preise in vielen Lebensbereichen hoch sind.» Grund für die Erhöhungen sind der erstmals seit 2008 gestiegene Referenzzinssatz und die Teuerung.