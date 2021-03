Stadt Bern rüstet Kreuzungen um – In Kürze dürfen Velos in Bern auch bei Rot rechtsabbiegen Am Ende sollen es 80 Standorte sein: Die Stadt Bern richtet Kreuzungen ein, wo Velofahrende auch bei Rot rechtsabbiegen dürfen.

Die Stadt Bern signalisiert erste Kreuzungen, um Velofahrenden das Rechtsabbiegen bei Rot zu ermöglichen. Foto: zvg/Stadt Bern

Die Stadt Bern rüstet kommende Woche erste Kreuzungen so um, dass Velofahrende auch bei Rotlicht an der Ampel rechts abbiegen können. Fussgängern müssen sie aber nach wie vor den Vortritt lassen.

Möglich ist dieses neue Rechtsabbiegen nur dort, wo die Kreuzungen entsprechend signalisiert sind, wie die städtische Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Freitag mitteilte. Dies werden zum Beispiel die Kreuzungen Länggass-/Mittelstrasse, Bethlehem-/Bümpliz-/Waldmannstrasse oder am Bollwerk sein.

Bis im Sommer soll an rund 80 Standorten, verteilt auf das ganze Stadtgebiet, das freie Rechtsabbiegen für Velofahrende möglich werden.

Das freie Rechtsabbiegen für Velofahrende bei Rot wurde in der Stadt Basel in einem mehrjährigen Pilotversuch getestet. Die Ergebnisse waren sehr positiv. Der Bundesrat verabschiedete daraufhin im Mai des letzten Jahres die revidierte Signalisationsverordnung und setzte diese auf Anfang 2021 in Kraft.

SDA/zec