Jetzt duellieren sich SP und GLP

Es ist ein brisantes Duell. Ausgerechnet die SP und die GLP liefern sich in Winterthur einen intensiven Kampf um einen Sitz im Stadtrat. Wer am 7. Juli gewinnt, ist offen.

Erst wenige Wochen ist es her, dass drei SP-Parteimitglieder zu den Grünliberalen wechselten, begleitet von wüsten Schlagzeilen. So engagiert sich die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galladé nun lieber in der GLP, weil diese «lösungsorientiert und faktenbasiert arbeitet, nicht ideologisch und mit Scheuklappen», wie sie beim Übertritt Ende Februar sagte. Ihrem Beispiel folgten Ende Mai SP-Nationalrat Daniel Frei und seine Partnerin, Kantonsrätin Claudia Wyssen. Beide äusserten ebenfalls laute Kritik an ihrer vergangenen politischen Heimat.