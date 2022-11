Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Jetzt die WM zu boykottieren, ist eine Heuchelei» Die umstrittene WM in Katar läuft, die Berner Public Viewings sind zahlreich und beliebt. Wars das mit dem WM-Boykott in Bern? Noah Fend (Podcast) Sibylle Hartmann (Podcast) Alexandra Elia (Text)

Der Ball in Katar rollt: Bereits seit über einer Woche wird im Wüstenstaat Fussball gespielt. Am Montag steht mit dem Gruppenspiel gegen Brasilien auch aus Schweizer Sicht ein Höhepunkt an. Ist die Katar-Kritik bei den Fans verflogen? Was bleibt vom viel diskutierten Aufrufen zum WM-Boykott?

Klar ist: Nur wenige einschlägige Bars und Restaurants in Bern verzichten auf die WM-Übertragung (siehe Liste weiter unten). Und die Berner Public Viewings sind gut besucht. Wie gehen Bernerinnen und Berner mit dieser umstrittenen WM um? Wie begründen Veranstalterinnen und Veranstalter ihren Entscheid, trotz aller Kritik ein Public Viewing durchzuführen? Und: Wer hält jetzt noch am Boykott fest?

Darüber diskutieren wir in der neuen Folge des Podcasts «Gesprächsstoff». Im Interview sagt Matthias Mast, Berner Journalist und Betreiber des «WM-Stübli» auf der Grossen Schanze, warum er findet, der Fussball solle und dürfe jetzt im Zentrum stehen. Michael Fankhauser von der Turnhalle im Progr hingegen verteidigt seine Entscheidung, keine WM-Spiele zu zeigen. Und im Public Viewing in den Vidmarhallen im Liebefeld fragen wir Fans nach ihrem Umgang mit der Kritik an diesem Turnier.

Ist Bern doch noch im WM-Fieber?

Trotz anfänglicher Zurückhaltung, Boykottaufrufen und fehlender Fussballlaune bei winterlichen Temperaturen: In der Stadt Bern bietet eine Vielzahl an Lokalen Public Viewings zur WM 2022 an. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo die Fussballspiele übertragen werden:

«Dr Bitz»: Für dein Gewissen

In einer leer stehenden Lagerhalle im Liebefeld bei Bern werden die WM-Spiele ohne Werbepausen und Hintergrundgespräche übertragen. Gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International machen Podiumsdiskussionen, eine Ausstellung und Infomaterial auf den menschenrechtlich fragwürdigen Hintergrund der WM aufmerksam.

Das Public Viewing «Dr Bitz» beim Auftaktspiel Schweiz - Kamerun in den Vidmarhallen. Foto: Franziska Rothenbühler

«Fairplay» im Sulgenrain 28: Das Inklusive

Im Sulgenrain 28 arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Seite an Seite. Mit Leitsätzen an den Wänden will die Pop-up-Bar für Menschenrechte sensibilisieren und preist damit «bewusst hinschauen statt wegschauen» an.

«Bärner WM-Rundi»: Das Kommerzielle

Bis zu 2000 Personen sollen ab Dezember gegen einen Eintrittspreis in der alten Festhalle auf dem Bernexpo-Gelände Platz finden, um dem Fussball zu frönen. Eine 360-Grad-Leinwand, eine VIP-Lounge und Partys danach sollen die Menschenmassen anlocken.

Märitbeizli Dreierlei: Das Weihnachtliche

Die Betreiber des Märitbeizli stellen für die Adventszeit erneut ihr Holzhaus auf dem Münsterplatz auf. Neben Glühwein und Chnoblibrot können die Gäste auch einzelne WM-Spiele anschauen.

Kaffeerösterei Aromawerk: Das Private

Wer sich an einem Public Viewing lieber nicht zeigen möchte, aber auch nicht allein Fussball schauen will, kommt im Aromawerk auf seine Kosten. Das Lokal kann für ganze Gruppen reserviert werden.

«WM-Stübli»: Das «Heimelige»

Wer bei Anpfiff gleichzeitig im Fondue rühren oder am Glühwein nippen will, kann das «WM-Stübli» auf der Grossen Schanze aufsuchen. In holzverkleideten Chalets kommt nebst Fussballfieber wohl auch etwas Skihüttenfeeling auf.

Sportbar Bern: Das Traditionelle

Typisches Public Viewing mit Snacks und Getränken gibt es in der Sportbar Bern beim Tennisclub Dählhölzli.

Kater Karlo: Das Hippe

Im Pop-up Kater Karlo bei der Welle 7 werden im Club- und Game-Corner die WM-Spiele live übertragen. Die Öffnungszeiten wurden dafür eigens angepasst.

Dampfzentrale Bern: Die Verschwiegene

Auch im Restaurant der Dampfzentrale Bern werden die Fussballspiele übertragen, die Betreiber kommunizieren dies wegen der Umstände aber bewusst nicht. Das Restaurant zeigt die WM-Spiele seit 1998, wie die Betreiber auf Anfrage sagen.

Auch weitere Lokale bieten Public Viewing an

Entlang der Aarbergergasse können die WM-Spiele auch in der Divino Bar oder beim Irish Pub McCarthy’s geschaut werden. Auch die Fussballbar Goal, das Restaurant Eleven beim Wankdorfstadion, das Irish Pub Mr. Pickwick sowie der Gasthof Sternen in Bümpliz und die Sportsbar im Einkaufszentrum Westside übertragen die Spiele.

Nur wenige boykottieren Infos einblenden Wider Erwarten verzichtet nur eine Handvoll an Lokalen bewusst auf eine Übertragung der WM-Spiele. Darunter sind in der Stadt Bern unter anderem der Löscher, der Wartsaal, die Turnhalle und das Les Amis. (ela)

