Streit mit Kanton wegen Seegras – Jetzt bringen sich am Bielersee die Bootsbesitzer in Stellung Im Sommer sorgte ein riesiger Seegras-Teppich vor Täuffelen für Streit. Boots­besitzende schliessen sich jetzt zusammen – und üben scharfe Kritik am Kanton Bern. Parzival Meister

Auf dem Bielersee sorgt ein grosser Seegras-Teppich für Ärger zwischen Behörden und Bootsbesitzerinnen und -besitzern. Foto: Anne-Camille Vaucher

Im Sommer sorgte ein riesiger Seegras-Teppich für dicke Luft zwischen der Gemeinde Täuffelen-Gerolfingen und dem Kanton Bern. Denn: Wegen des Seegras-Teppichs konnten Boote den Hafen in Täuffelen nicht mehr ansteuern oder verlassen, der Gemeindepräsident sorgte sich zudem um die Sicherheit von Schwimmerinnen und Paddlern. Die Gemeinde und der Kanton schoben sich in der Folge gegenseitig die Verantwortung zu. Täuffelen sagte, auf offenem See sei der Kanton zuständig, der Kanton wiederum stellte sich auf den Standpunkt, dass er aufgrund fehlender Gesetzesgrundlage nicht aktiv werden könne.