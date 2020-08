Kanton Bern verschärft Bestimmungen – Jetzt brauchts auch im Restaurant genaue Kontaktdaten Als erster Kanton in der Deutschschweiz fordert Bern von Restaurant-Gästen, sich obligatorisch zu registrieren – ausgenommen sind Aussenbereiche. Die Gastrobranche befürchtet neue Einbussen. Christian Zellweger

Bisher war die Registrierung freiwillig – ab Montag ist sie obligatorisch: Kontaktformulare im Restaurant Du Nord in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer im Kanton Bern in ein Restaurant geht, muss ab nächster Woche zwingend seine Kontaktdaten hinterlegen. Mindestens eine Person einer Gruppe ist verpflichtet, Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum zu hinterlegen. Nur wer sich ausschliesslich im Aussenbereich aufhält, muss keine Angaben machen. Der Kanton Bern habe die entsprechende Verordnung angepasst, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.