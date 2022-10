Sweet Home: 10 Einrichtungsideen – Jetzt braucht es etwas Glanz im Leben Messing, Gold und Spiegel bringen diesen gewissen Funken und die Portion Glamour, die jeder Einrichtung guttun. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wie wärs mit einem Prachtstück?

Wohnmöbel aus Messing. Sideboard und Foto: Studio Ilse

Also um das gleich mal vorwegzunehmen, es geht hier um Glanz jenseits von Blingbling, um den dezenten Glamour, der aufhellt, eine gewisse Poesie in sich trägt und verschönert. So wie der richtige Schmuck ein simples Outfit herausputzt. Dieses Prachtstück hat die grosse Ilse Crawford entworfen, die Frau, welche die Freude am Wohnen und Zuhausesein sozusagen in Mode brachte. Sie hat in den Neunzigerjahren die englische «Elle Decoration» mitbegründet und war deren Chefredakteurin. Danach gründete sie ihr eigenes Designstudio, richtet und entwirft Möbel. Dieses Sideboard aus Messing ist handgefertigt und hat ein Innenleben aus Walnussholz. Man kann es für Geschirr und als Hausbar nutzen oder auch andere Dinge darin verstauen. Dieses Möbelstück leuchtet im Raum wie ein Kronjuwel und nimmt seine Umgebung spiegelnd auf.

2 — Glanz hilft Vintage

Herbstliches Stillleben mit Antikem und Glanz. Foto über: Liz Marie

Wer viele Vintagesachen, Rustikales oder Ländliches hat, kann das mit einzelnen Glanzstücken aufwecken. Der Gegensatz von gelebten, rohen Oberflächen und glänzenden, spiegelnden Objekten sorgt für Spannung und Schönheit. So ähnlich wie einer kühlen Küche mit viel Chromstahl Körbe und rohe Naturmaterialien guttun.

3 — Stoffe, wie aus der Schatztruhe

Mit Metall durchwirkte Stoffe in den Farben von Edelsteinen. Foto: MKN

Es muss nicht immer glattes Metall oder Glas sein, das glänzt. Auch Glanzstoffe können, wenn man sie geschickt einsetzt, einer Einrichtung das gewisse Etwas verleihen. Zum Beispiel für einen einzelnen Vorhang, als Wandbespannung oder Zierkissen. Diese sinnlichen Stoffe, die glitzern, schillern und mit ihrer edlen Beschaffenheit Eleganz ausstrahlen, sind von der belgischen Firma LcD. Ich habe sie an der Messe Maison et Objet in Paris entdeckt.

4 — Leder, das glänzt

Wohnaccessoires aus glänzend bemaltem Leder. Lederaccessoires und Foto: Frohsinn

Wussten Sie, dass die bekannte Schweizer Innenarchitektin Claudia Silberschmidt auch eigene Kollektionen entwirft und entwickelt. Dazu gehören Wohnaccessoires aus Leder, welche in kleinen Handwerksstätten in Indien hergestellt werden. Begonnen hat sie die Kollektion, als sie für ein Einrichtungsprojekt auf der Suche nach weissen Lederaccessoires war. Da sie keine gefunden hat, kreierte sie einfach selbst welche. Diese Idee hat sie weiterentwickelt und daraus wurde eine umfangreiche, vielseitige Kollektion mit Dosen, Tabletts, Boxen, Tischsets, Coasters und vielem mehr. Die meist geprägten Accessoires aus edlem Büffelleder bekommen Farbe und sind daher pflegeleicht und überall einsetzbar. Es gibt sie auch in Silber und Gold und ganz neu und passend zum Indian Summer in Amber, einem warmen Bernsteinton. Diese Glanzstücke lassen sich einfach in den Alltag integrieren und damit einem Tisch, einem Bad oder Wohnräumen das Besondere verleihen.

5 — So werden Spiegel zum Schmuck

Patchwork mit vielen antiken Spiegeln. Foto über: Inside Closet

Spiegel sind nicht nur für unsere eigene Schönheit gut, sondern können auch das Zuhause verschönern. Sehr charmant ist diese Verschönerung aus dem Zuhause von Zoe de Las Cases. Da hängen ganz unterschiedliche antike Spiegel an einer Badezimmerwand und verleihen diesem einen poetischen Zauber.

6 — Ein Goldrahmen ist immer eine gute Idee

Ein rustikales Ablagemöbel mit Spiegel, Gold und Lilien. Foto über: 1st Dibs, Amber Interiors

Spiegel und Gold sind ein sehr schönes Paar. Überhaupt tun edle Goldrahmen jedem Zuhause gut, denn sie sorgen sehr diskret und stilsicher für eine kleine Portion Glanz. Bei dieser gelungenen Inszenierung kommt sehr schön heraus, wie unterschiedliche Elemente einander guttun. Rustikales, Edles und Elegantes werden zusammen zu einem harmonischen Ganzen.

7 — Spiegel erleuchten ein Schlafzimmer

Elegantes Schlafzimmer mit raffiniert eingesetzten Spiegeln. Foto über: The Modern House

Dieses Schlafzimmer zeigt sehr schön, dass sich beim Einrichten der Einsatz von Spiegeln lohnt. Sie bringen nicht nur Chic ins Haus, sondern reflektieren Licht. So helfen hier zwei identische Spiegel hinter kleinen Nachttischlämpchen, dass alles mehr strahlt und Tiefe bekommt.

8 — Kleine Glanzstücke sind wie Edelsteine

Poetisches Stillleben mit Kupfervase. Foto über: My Scandiavian Home

Wohnaccessoires sind auch dazu da, um Schönheit und Persönlichkeit zu schaffen. Liebevoll zusammengestellt entstehen Stillleben, die kleine Geschichten erzählen. Hier kommen antike Bilder, Bücher, ein Korb mit einer Kupfervase zusammen, die wie ein Edelstein herausleuchtet.

9 — Gold und Gemütlichkeit

Messing weckt hier Flauschiges mit Coolness. Kissen und Foto: Erica Tanov

Mit der kalten Jahreszeit wird es überall wieder gemütlich, flauschig und kuschlig. Da hilft ein bisschen Gold und Glanz, damit alles eine schöne Balance und eine gewisse Coolness behält.

10 — Wenn Leuchten auch Schmuckstücke sind

Filigranes Tischlämpchen, das einer Muschel gleicht. Foto und Tischleuchte: Gubi

Schöne Leuchten bieten nicht nur Licht, sondern sind auch Schmuckstücke. Diese wundersame, filigrane Tischleuchte ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Sie passt überall, finde ich, sowohl in coole, moderne Einrichtung wie auch in eine Welt, in der die Möbel und Dinge schon ein Leben hatten und davon erzählen. Die Tischlampe 5321 wurde vom finnischen Designer Paavo Tynell 1941 entworfen und ist Ausdruck seines fantasievollen Umgangs mit der Natur. Der elegante Messingschirm ist wie eine Muschel, die Birne wird dabei zur Perle. Die Tischleuchte ist zeitlos, dezent, dekorativ und strahlt auf modernste Weise eine gewisse Romantik aus.

