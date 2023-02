Nachts in der Bibliothek – Jetzt bekommt das eigene Wohnzimmer Konkurrenz Die Kornhausbibliothek ist neu auch spätabends geöffnet – auf Self-Service-Basis. Hier ist für alles gesorgt: WLAN, Kaffee, Pflaster, Ruhe. Und schier endlose Unterhaltung. Regula Fuchs

Zurzeit ist der Begegnungsort vor allem ein Ruheraum: Der Ansturm während der verlängerten Öffnungszeiten ist in der Kornhausbibliothek noch bescheiden. Foto: Raphael Moser

Ein leises «Klack», und die Tür geht auf. Es ist abends um halb neun, und wir, also der Fotograf und die Journalistin, betreten die Kornhausbibliothek, nachdem wir uns zuvor per Handy und Zugangscode angemeldet haben. Das Bibliothekspersonal? Hat längst Feierabend. Die Bürostühle bei der Bücherausgabe sind leer, die Bildschirme an der Infotheke dunkel.