Kommentar zur Stadtberner Finanzkrise – Jetzt beginnt der Streit ums Geld bei Rot-Grün Die Zeit des Geldverteilens in der Stadt Bern ist vorbei. Nun muss die rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat bei Wahlversprechen Abstriche machen. Meinung Bernhard Ott

Bei der Velokampagne von Ursula Wyss (SP) zum Beispiel sieht das Grüne Bündnis (GB) «grosses Sparpotenzial». Foto: Christian Pfander

Die rot-grüne Mehrheit in der Berner Stadtregierung ist nicht zu beneiden. Bis vor wenigen Monaten konnte sie noch von Wachstum und Grossprojekten schwärmen und den Stellen-Etat Jahr für Jahr ausbauen. Aber just zu Beginn des Wahljahrs musste ein erstes Sparpaket angekündigt werden, weil die Steuererträge viel zu optimistisch prognostiziert wurden. Und dann kam die Corona-Krise. Sie hat die rot-grünen Wachstumseuphoriker auf dem falschen Fuss erwischt.

Die zu erwartende Rezession wird auch die Stadt Bern hart treffen. Vor dem Hintergrund der vergangenen goldenen Jahre klingen die angekündigten Haushaltsentlastungspakete in der Höhe von 35 bis 45 Millionen Franken einschüchternd. In Relation zum Haushaltsvolumen von 1,3 Milliarden Franken lässt sich aber feststellen, dass die Stadt Bern nicht unmittelbar vor dem Untergang steht. Mit der angekündigten Haushaltsüberprüfung nach «strategisch-politischen Prioritäten» dürfte sich die Finanzlage bis in vier Jahren wieder normalisieren – sofern es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt.

Beim Sparen nach «strategisch-politischen Prioritäten» wird der Gemeinderat aber nicht umhinkommen, die eine oder andere Wählerklientel vor den Kopf zu stossen. Dies wird die Spannungen innerhalb des rot-grünen Mehrheitsbündnisses erhöhen. So sieht das Grüne Bündnis (GB) «grosses Sparpotenzial» bei der Eventhalle und «kommerziellen Gross-Events», was bei Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) kaum auf Gegenliebe stossen dürfte. Und die Velokampagne von Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP) wird vom ebenfalls velobewegten GB als «teure Kampagne ohne klar ausgewiesenen Nutzen» bezeichnet. Hier zeichnet sich ein Verteilkampf innerhalb des rot-grünen Bündnisses ab, der im Wahljahr zu Belastungsproben führen dürfte.

In den goldenen Jahren ist das RGM-Bündnis zu einem Geldverteilungsbündnis degeneriert. Solange der Rubel rollte, hat das gut geklappt. Nun wird sich zeigen, ob das heutige RGM-Bündnis krisentauglich ist.