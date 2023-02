Nach jahrelangem Rechtsstreit – Jetzt baut die Stadt Bern das Egelsee-Café um Gegnerinnen und Gegner wehrten sich seit 2017 gegen das Café am Egelsee, der Entscheid fiel erst am bernischen Verwaltungsgericht.

Das Café am Egelsee wird fit gemacht, um dauerhaft zu eröffnen: Die Bauarbeiten beginnen am Montag. Foto: Adrian Moser

Am kommenden Montag beginnt die Stadt Bern mit den Arbeiten zum Umbau des Cafés am Egelsee. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit liegt die Baubewilligung seit rund einem Jahr vor. Bis im Mai werden nun hindernisfreie und geschlechtergetrennte WC-Anlagen, eine Lüftungsanlage sowie ein grosses Fenster eingebaut. Auch am Innenausbau der früheren Werkstatt des Entsorgungshofs an der Muristrasse wird gearbeitet. Das teilt die Stadt am Freitag mit.

Der Umbau kostet 239’000 Franken. Der Gemeinderat hat einen entsprechenden Kredit bereits im Frühling 2018 bewilligt. Ab Anfang Mai soll das Café am Egelsee dann als längerfristige Zwischennutzung betrieben werden, parallel zum ebenfalls in der alten Werkstatt ansässigen «Verein am See».

Widerstand seit 2017

Erstmals richtete dort die Berner Caffè Bar Sattler im Sommer 2017 während dreier Monate versuchsweise einen Gastrobetrieb ein. Dieser stiess vereinzelt auf Widerstand aus dem Quartier. Anwohnerinnen und Anwohner befürchteten Licht- und Lärmemissionen sowie Littering.

2018 reichten sie gegen die Baubewilligung für einen dauerhaften Betrieb Beschwerde ein. Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland erteilte zwar bereits 2019 erstinstanzlich eine Baubewilligung. Diese hätte allerdings den Betreibern ein Take-away-Verbot und eine Rückbaupflicht nach fünf Jahren auferlegt. Die Stadt Bern zog deshalb damit vor das kantonale Verwaltungsgericht.

pd/nfe

