Tagestipp: «Apokalyptische Phantasien» – Jedes Werk eine Überraschung Die Bilder des Berner Künstlers Raphael Reift sind farbintensive Werke, die von fantastischen Wesen bevölkert sind.

Für Raphael Reift ist das Malen ein «intuitiver Prozess». Foto: Raphael Reift

«Jedes Werk ist für mich eine Überraschung», sagt der in Bern geborene Künstler Raphael Reift, der das Malen als «intuitiven Prozess» versteht. Seine Bilder sind farbintensive Werke, in denen man allerlei fantastischen Wesen begegnet. Seine Faszination gilt aber nicht nur der bildenden Kunst, sondern auch der Lyrik. Im Rahmen seiner Ausstellung «Apokalyptische Phantasien» im Kulturpunkt im Progr liest er apokalyptische Texte und Gedichte, begleitet wird er von Simon Alder an Piano und Akkordeon. (xen)

