Für den Bau des Campus Biel beantragte im März der Regierungsrat dem Parlament einen Zusatzkredit von 94,7 Millionen Franken. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Bei 418 von 1480 Bauprojekten brauchte der Kanton Bern in den letzten zehn Jahren schliesslich mehr Geld als dafür budgetiert war. Dies entspricht einem Anteil von 28 Prozent. Diese Zahlen lieferte der Regierungsrat am Dienstag in einer Antwortauf eine Interpellation von Grossrat Tobias Vögeli (GLP/Frauenkappelen).



Vögeli wollte auch wissen wie hoch die Gesamtsumme der gewährten Zusatzkredite in den letzten zehn Jahren ausfalle. Gemäss dem Regierungsrat belief sich diese Summe für abgeschlossene Geschäfte auf rund 111 Millionen Franken. Im Verhältnis zur Gesamtsumme von rund 2438 Millionen Franken entspräche das einem Anteil von rund 4,6 Prozent. Dieser Anteil bewege sich innerhalb der Kostengenauigkeit von plus-minus 10 Prozent, die bei Kostenvoranschlägen üblich sei, antwortete der Regierungsrat.

Vögeli stellte auch die Frage, wie sich der Trend bei den Zusatzkredite in den letzten zehn Jahren entwickle. Dieser würde sich mit gewissen Schwankungen insgesamt auf konstantem Niveau bewegen, schrieb die Berner Exekutive.





