Nach dem Spektakel von Luzern – Jedes Mal geht es für YB so nicht auf Auf die Moral, die sie trotz vieler Unzulänglichkeiten zum 4:3 beim FCL trug, zählen die Young Boys auch beim ersten Auftritt vor heimischem Publikum am Mittwoch. Moritz Marthaler

Der Fussball lebt wieder in Bildern: YB-Trainer David Wagner (ganz rechts) freut sich nach dem 4:3 in Luzern mit seinen Spielern. Foto: Marc Schumacher(Freshfocus)

Zum Beispiel David Wagner, wie er in der Nachspielzeit zum Sprint ansetzt und beim heutigen Trainer der frühere Stürmer durchdringt, weil er innerhalb von Sekunden 10, 20, 30 Meter zurücklegt, um mit seiner Mannschaft das Tor in letzter Minute zum 4:3 beim FC Luzern zu bejubeln.

Zum Beispiel Cédric Zesiger, wie er sich in den Schlussminuten am Samstag ein kleines Verbalscharmützel mit FCL-Trainer Fabio Celestini liefert, der für kurze Zeit ebenso aus seiner Trainerrolle fällt wie später Wagner.

Die Zuschauer sind zurück in den Schweizer Stadien und mit ihnen wieder echte Szenen, die von den Spielen haften bleiben. Die Rückkehr des Publikums zeigt, dass es das Stadionerlebnis braucht, damit aus dem blossen Mannschaftssport das Kulturgut Fussball wird. «Das ist eine andere Sportart», sagt Pascal Schürpf am Samstagabend nach dem Match, noch immer triefend vor Emotionen, «so will ich nie mehr aufhören, Fussball zu spielen», sagt er, der mit seiner Mannschaft eben auf bitterste Art und Weise verloren hat.