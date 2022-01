TÜV-Report – Jeder zehnte Tesla Model S fällt durch

Ende für BMW i3 Infos einblenden

Fast zehn Jahre nach dem Start des i3 stellt BMW den Bau des Kleinwagens ein. Das kündigte ein Konzernsprecher am Freitag an. Der i3 wurde als erstes Elektroauto auf einer eigenen Plattform entwickelt, die kein anderes Modell im Konzern nutzt. Bis zum Juli dieses Jahres dürften im Werk in Leipzig insgesamt 250’000 i3 vom Band gelaufen sein. Dann wird die Fabrik für die Produktion des Elektromodells BMW iX1 und des vollelektrischen Mini Countryman umgerüstet.