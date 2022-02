Interview mit BLS-Chef – «Jeder will ÖV, doch niemand will die Werkstätte» Daniel Schafer forciert den Werkstatt-Neubau bei Burgdorf statt in Bern. Der BLS-Chef sagt, wie die Entscheidung zustande kam – und weshalb es die richtige sei. Carlo Senn

Daniel Schafer ist zuversichtlich, dass die neue Werkstätte bei Burgdorf rechtzeitig fertiggestellt wird. Foto: Adrian Moser

Das Bahnunternehmen BLS lässt den Standort Chliforst Nord in Berns Westen für den geplanten Neubau einer Werkstätte fallen. Gründe sind der breite Widerstand gegen den Standort und drohende juristische Auseinandersetzungen. Die BLS will neu auf eine bestehende Werkstätte in Oberburg setzen und diese ausbauen. BLS-Chef Daniel Schafer äussert sich im Interview zu den Gründen für die Entscheidung.