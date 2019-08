Jeder Tag kann Ferien sein

Mikroabenteurer halten sich an Spielregeln

«Für mich gehört die Ungewissheit dazu», sagt Foerster, «aber es geht mir dabei nicht nur um den kurzfristigen Kick.» Die Wagnisforschung unterscheide zwischen dem schnellen Adrenalin-Ausstoss und dem echten Abenteuer, hinter dem ein höherer Wert stehe, erklärt er.

Kern eines echten Abenteuers, sei es auch noch so unscheinbar, ist für Foerster der Gedanke, an dem Erlebnis wachsen zu können – «ich klettere lieber zwei Meter ungesichert an einem Baum hoch, als dass ich in zehn Metern Höhe gesichert in einem TÜV-geprüften Hochseilgarten rumturne». Die Qualität des Abenteuers hängt auch von der Einstellung und dem inneren Willen ab, auch wenn das Unternehmen von aussen betrachtet absurd erscheinen mag. Mit einem Freund zusammen hat Foerster mal ein Floss aus Totholz gebaut und damit sein Gepäck zwei Stunden lang durch einen See gezogen. Der Versuch, mit einem uralten Tretboot von der Ostsee über den Nord-Ostsee-Kanal in drei Tagen nach Hamburg zu fahren, ging dagegen schief – das Gefährt war viel zu langsam.

Echte Mikroabenteurer halten sich an die Spielregeln, die Humphreys und Foerster in ihren Büchern aufgestellt haben: Ein Mikroabenteuer dauert acht bis 72 Stunden, man sollte kein Auto und kein Flugzeug benutzen, keinen Müll hinterlassen und möglichst draussen übernachten, ohne Zelt. «Dadurch entwickelt sich schnell ein Expeditionscharakter», findet Foerster. Auch Jana und Patrick Heck machen das so. Sie packen regelmässig ihre Rucksäcke und erleben kurze Auszeiten in der Umgebung ihres Wohnorts Trier. «Abenteuer können, auch wenn sie kurz sind, die Qualität eines Urlaubs haben», sagt Jana Heck.

Ist das jetzt noch Biwakieren oder schon Campen? Auch am Hafen lässt es sich herrlich übernachten, bevor es am nächsten Morgen für den modernen Menschen natürlich wieder brav ins Büro geht. Foto: Torsten Kollmer / www.hafenbude.de

Die Hecks haben ihre Jobs gekündigt und widmen sich hauptberuflich ihrem Projekt «Ausgebüxt». Auf ihrem Blog berichten sie über ihre Touren, veröffentlichen Rezepte etwa für selbstgebackenes Brot mit wildem Oregano und erklären den wichtigen Unterschied zwischen Wildcampen (Campieren ausserhalb des Campingplatzes, in Deutschland verboten) und Biwakieren (in Deutschland darf man in der freien Landschaft übernachten, wenn man kein Zelt aufbaut und die Schutzgebiete meidet).