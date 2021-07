Kolumne Katja Früh - Jeder ist sich selbst der Nächste

Gerade habe ich versucht, einen längeren Artikel über das Impfen zu lesen. Und was mich vor kurzem noch brennend interessiert hat, langweilt mich plötzlich, und ich muss leider zugeben, dass das den einfachen Grund hat, dass meine Kinder und ich alle doppelt geimpft sind.

Ich fühle mich also in Sicherheit und foutiere mich um die Andern, die Noch-nicht-Geimpften. Das geht doch nicht, so darf man doch nicht sein. Überhaupt frage ich mich, wie empathisch ich eigentlich bin. Ich überfliege immer öfter die grauenhaften Berichte über alles Grauenhafte. Ich wende mich den schönen Dingen in der Zeitung zu, Reiseempfehlungen, Kochrezepten, der Sommermode. Denn das Oberflächliche ist doch herrlich, gibt dir das Gefühl, dass alles gut ist, alles leicht.