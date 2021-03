Umfrage in der Schweizer Buchbranche – Jeder fünfte Verlag ist in seiner Existenz bedroht Eine Umfrage bei Deutschschweizer Verlegern zeigt: Der Online-Handel konnte die Ausfälle wegen geschlossener Buchhandlungen nicht kompensieren. Kritisiert werden zudem die Kulturförderung und die eigene Lobbyarbeit. Alexander Sury

Die Leselust in der Corona-Zeit ist gestiegen. Trotzdem sind die Verkaufszahlen eingebrochen. Foto: Andreas Blatter

Ein Fünftel der Deutschschweizer Buchverlage sieht sich wegen der behördlichen Corona-Massnahmen und der gesamten Entwicklung im Jahr 2020 in seiner Existenz bedroht. Dieses ist eines der Ergebnisse der vom Berner Verleger Matthias Vatter («vatter & vatter») lancierten Umfrage. Für Matthias Vatter bestand das Ziel der Umfrage darin, «eine Ahnung von den Herausforderungen zu bekommen, denen die Verlage derzeit gegenüberstehen». Die Umfrage hat eine vergleichsweise hohe Repräsentativität, nahmen mit 70 Verlagen doch rund 25 Prozent aller in diesem Bereich in der Deutschschweiz tätigen Unternehmen teil. Mitgemacht haben sowohl grosse wie auch kleine Verlage, Wissenschafts- ebenso wie Literaturverlage.