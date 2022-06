Folgen von Mikroplastik – Jede Woche nimmt unser Körper Plastik vom Gewicht einer Kreditkarte auf Plastikteilchen können über Wasser, Luft und Lebensmittel in unseren Körper gelangen. Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass dies gesundheitsschädigend sein könnte. Till Hein

Micropearls sollen in Zahnpasten die Zähne aufhellen, versetzen aber das Abwasser mit Kunststoffen. Foto: Alamy

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Bernd Nowack ist Umweltwissenschaftler und arbeitet bei der Empa in St. Gallen. Foto: ZVG

Allein hierzulande gelangen jedes Jahr mehr als 600 Tonnen Mikroplastik in die Natur, weiss Bernd Nowack. 2018 fanden Geografen der Universität Bern selbst in entlegensten Bergregionen Mikroplastik im Boden. Von 29 untersuchten Schweizer Böden waren nur 3 völlig frei von Mikroplastik. Und diese Partikel, so fürchten Forscher, könnten über die Nahrung am Ende in unsere Körper gelangen. Müssen wir uns deshalb Sorgen um unsere Gesundheit machen?