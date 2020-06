Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FCZ wird schnell einmal überheblich» Wie es um die zwei Spitzenteams der Super League steht. Warum der gute Auftritt bei YB für den FCZ sogar gefährlich sein kann. Und weswegen der FC Basel derzeit kein Bein vors andere bekommt. Florian Raz

Der FC Basel hat es wieder einmal geschafft, Thomas Schifferle zu überraschen. «Wie sich der Club über Wochen selbst zerlegt, ist bemerkenswert», stellt er in unserer Podcast-Runde fest. Und das hat weniger mit der 1:2-Niederlage der Basler beim FC Luzern zu tun. Und mehr damit, dass letzte Woche nun auch noch die Fankurve den Rücktritt von Präsident Bernhard Burgener verlangt hat. Aber auch für den sportlichen Auftritt des FCB in Luzern gibt es wenig nette Worte. «Basel war sehr schwach», findet Kay Voser, «vor allem die Innenverteidiger haben den Ball meist halbhoch irgendwo ins Nirgendwo gespielt.»

Ansonsten loben wir in unserer 45. Ausgabe die jungen Spieler des FC Luzern. Wir sind vom St. Galler Wiederstart beeindruckt. Wir fragen uns, wie lange Jean-Pierre Nsame noch für die Young Boys auflaufen wird. Der Stürmer ist laut Ex-Profi Voser «eigentlich zu gut für diese Liga». Und wir diskutieren, ob der FC Zürich von seinem guten Auftritt am Freitag in Bern profitieren wird. Voser zweifelt leicht: «Die Zürcher können zwar Selbstvertrauen mitnehmen. Aber viel Selbstvertrauen war für sie in letzter Zeit nicht immer positiv. Der FCZ wird schnell einmal überheblich.»

Was ist ein Podcast? Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

