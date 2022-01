Von Kopf bis Fuss: Stimmungsmacher – Je dunkler die Schoggi, umso heller die Stimmung Gemäss einer aktuellen Studie sorgt dunkle Schokolade für gute Laune. Was dahintersteckt und ein bittersüsses Neujahrsprojekt. Silvia Aeschbach

Dunkel, dunkler, happy: Zartbitterschokolade ist gesund und kann die Stimmung verbessern. Foto: Getty Images

Für mich als «Schoggi-Tiger» sind die Festtage ein Höhepunkt meiner süssen Obsession. Natürlich habe ich mein spezielles Ritual beim Zelebrieren der süssen Köstlichkeit. Ich schreibe hier bewusst «süsse» Köstlichkeit, denn, ich bin auf helle Schokolade abonniert, genauer gesagt auf cremige Pralinés mit Nusssplittern. Meine Lieblingssorten heissen «Marquise» und «Malakoff». Sie sind in einer hellblauen Box eines Schweizer Schokoladenherstellers zu finden. Aficionados wissen, was ich meine, sonst lohnt sich das Googeln. Was mein Ritual betrifft: Ich lasse kleine Schokoladenstückchen im Mund schmelzen, während ich dazu schluckweise Espresso trinke.