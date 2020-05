27. September bis 4. Oktober 2020 – Jasswoche in Wengen Die erfolgreiche Jasswoche findet auch im 2020 wieder statt! Tägliche Jassturniere und entspannende Momente im Wellnessbereich. Das ist das Programm der Jasswoche im Arenas Resort Victoria-Lauberhorn unter der Leitung des Ehepaares Heidi und Beat Jordi. Irina Steinmann



Reisedatum

27. September bis 4. Oktober 2020



Preise pro Person

Im Doppelzimmer Fr. 949.- statt Fr. 959.-

Im Einzelzimmer Fr. 943.- statt Fr. 1043.-



Inbegriffene Leistungen

– 7 Übernachtungen in der gebuchten Kategorie

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Willkommens Apéro

– Viergang Wahlmenü an jedem Abend

– 5 Jassturniere mit tollen Preisen

– Eintritt in den Wellnessbereich mit Solbad 33 °C

Weitere Informationen

Arenas The Resorts



Anmeldung

Über die Gratishotline 0800 551 800 (Mo – Do)

oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

Zwingende Angaben: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum von allen Teilnehmer/Innen.