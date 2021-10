Was wir lesen – János Moser: «Der Leopardenmeister» Fantasy-Literatur, aber für einmal ohne Drachen und Elfen Severin Bruttin (Das Magazin)

Foto: DM

Lange habe ich nach dem Gefühl gesucht, beim Lesen etwas wirklich Neues vor mir zu haben. Texte zu lesen, die mich gleichzeitig traurig und optimistisch stimmen, die irgendwie für mich geschrieben scheinen, zugleich aber unnahbar bleiben. Und endlich hielt ich János Mosers «Der Leopardenmeister» in den Händen, schlicht fantastische Literatur.

Dreh- und Angelpunkt der darin enthaltenen Kurzgeschichten sind die fantastischen Elemente. Wer hier aber auf ein Fantasy-Genre mit Schwertern, Orks, Elfen, Drachen und weisen Zauberern hofft, die in einem mittelalterlichen England für oder gegen das Gute kämpfen, wird enttäuscht. Die Hauptfiguren sind Normalos, die Schauplätze klein, gar etwas angestaubt und wirken wenig aufregend. Man findet sich wieder an einem Dorffest, in Aargauer Vorstädten, im Zoo Zürich oder auf einer Insel im Bodensee.