Kommentar zu den Ladenöffnungszeiten – Ja zur Liberalisierung,

Nein zum Ränkespiel Das bernische Parlament diskutiert am Dienstag über längere Ladenöffnungszeiten. Die moderate Liberalisierung ist überfällig. Aber wer sie will, soll mit offenen Karten spielen. Meinung Mischa Stünzi

Corona hin oder her: Am Samstag ist in der Stadt viel los. Darum hätten viele Läden dann gerne eine Stunde länger offen. Foto: Susanne Keller

Dass die Läden in Bern am Samstagnachmittag eine Stunde länger offen bleiben dürfen, ist seit langem ein grosses Anliegen vieler städtischer Detailhändler. Eine Verlängerung der samstäglichen Ladenöffnungszeiten von 17 auf 18 Uhr wäre auch aus Sicht der Konsumenten vernünftig. Denn die Innenstädte sind gerade am Samstag oft rappelvoll.

Wenn Detailhändler erzählen, sie müssten Woche für Woche kurz nach 17 Uhr den vollen Laden zwangsräumen, ist das gerade in Zeiten des florierenden Onlinehandels paradox. Denn die Gefahr ist gross, dass die weggewiesenen Kunden ihre Ware später im Netz kaufen.

Natürlich ist diese eine zusätzliche Stunde für den stationären Handel keine allmächtige Waffe im Kampf gegen die erstarkende Konkurrenz aus dem Netz. Sie allein wird keinen Laden vor dem Aus retten. Aber es wäre immerhin ein Beitrag zu einer attraktiveren Innenstadt.

Keine Frage: Das Personal im Detailhandel muss geschützt werden. Deswegen ist es begrüssenswert, dass im Kanton Bern über eine moderate Liberalisierung diskutiert wird. Es geht eben gerade nicht um ein Zürcher Modell, bei dem Geschäfte samstags bis 23 Uhr geöffnet sein dürfen, oder um durchgehende Sonntagsverkäufe.

Viele Detailhändler in der Innenstadt zeigen sich zudem bereit, den donnerstäglichen Abendverkauf zu überdenken. Diesen zu kürzen, wäre ein möglicher Kompromiss. So oder so ist es auch im Interesse der Angestellten, dass nicht alle Umsätze ins Netz abfliessen.

Doch so moderat und wichtig für den Detailhandel die Liberalisierung auch ist, sollte der Grosse Rat sie trotzdem vertagen. Im Moment sind die Ladenöffnungszeiten nämlich mit dem unbestrittenen Jugendschutz bei E-Zigaretten verknüpft. Eine Ratsmehrheit hofft offenbar, mit dieser Paketlösung das Volk beim absehbaren Referendum auf seine Seite zu ziehen. Schliesslich will niemand gegen Jugendschutz sein.

Regierungsrat und Kommission schlagen nun vor, das Parlament solle die samstäglichen Ladenöffnungszeiten in einem zweiten Schritt liberalisieren. Dem sollte der Grosse Rat folgen. Das wäre eine saubere Lösung. Ansonsten betreibt er ein politisches Ränkespiel, was beim Stimmvolk letztlich nur für Unmut sorgt.