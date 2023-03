Abstimmung in Niederbipp – Ja zu grösseren Schulräumen Das Volk hat 11,4 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Oberstufenschulhauses Gehrengasse bewilligt.

Das Oberstufenschulhaus Gehrengasse wird saniert und ausgebaut. Foto: Marcel Bieri

Niederbipp wächst, und damit steigt die Anzahl Kinder, die in der Gemeinde zur Schule gehen. Im Oberstufenschulhaus Gehrengasse wird der Platz knapp. Zudem sei das Gebäude, es wurde 1981 bezogen, in die Jahre gekommen und müsse saniert werden, schreibt die Gemeinde in der Abstimmungsbotschaft.