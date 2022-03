Wie der Krieg den Verstand angreift – Ja, sollen wir denn nun den Wodka wegkippen? Die Welt schlottert, und hier kümmern wir uns um Geld und Kaviar: Das Protokoll einer zunehmenden Irritation. Regula Fuchs

Es muss nicht immer Kaviar sein – zumindest nicht russischer. Auslage im Globus Delicatessa. Foto: TA

Was für eine Woche! Da haben wir nach zwei Jahren Pandemie zum ersten Mal wieder den Kopf an die Luft gestreckt, und schon schlagen die Raketen ein. Krieg in der Ukraine, die Welt schlottert, und all das nur, weil in Russland ein Mann an der Macht bleiben will.