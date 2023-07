Harsche Kritik in Prüfbericht – Der Bund klärt die Bedürfnisse vieler IV-Rentnerinnen und -Rentner nicht genügend ab Über 150 Millionen Franken verteilt die Eidgenossenschaft jährlich an Behindertenhilfsorganisationen. Doch das Geld könnte wohl besser eingesetzt werden. Konrad Staehelin

Rollstuhlfahrerin in Basel.

Wer einen grossen Geldbetrag hat und ihn für einen guten Zweck verteilen will, erkundigt sich zuerst, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird. Sollte man meinen – vor allem, wenn es sich beim Auftraggeber um die öffentliche Hand handelt.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat es allerdings über die letzten Jahre teilweise unterlassen, das abzuklären. Sprich: Das Amt hat Geld ausgegeben, das an anderer Stelle möglicherweise mehr Wirkung erzielt hätte.

Zu diesem Schluss kommt ein Prüfbericht, den die Eidgenössische Finanzkontrolle am Montagabend veröffentlicht hat. Sie ist das oberste Finanzaufsichtsorgan des Bundes, nimmt regelmässig verschiedene Geschäfte des Bundes unter die Lupe und veröffentlicht daraufhin die Ergebnisse.

Die gesamten Ausgaben der IV betragen knapp 10 Milliarden Franken pro Jahr.

Im aktuellen Fall geht es um die Zahlungen der Invalidenversicherung (IV) an Organisationen der Behindertenhilfe. Für die Vertragsperiode von 2020 bis 2023 belaufen sie sich auf 154 Millionen Franken jährlich. Verantwortliche Stelle beim Bund ist das Bundesamt für Sozialversicherungen.

Die Hilfsorganisationen bieten den Behinderten mit dem gesprochenen Geld unterstützende Dienste wie eine Beratung in rechtlichen oder baulichen Fragen oder Begleitung zu Hause an. Auch stellen sie Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit auf die Beine. Nicht untersucht wurden im Bericht Massnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt; diese werden von den kantonalen IV-Stellen selbst getroffen.

Die gesamten Ausgaben der IV betragen knapp 10 Milliarden Franken pro Jahr. Der grösste Teil davon fliesst in IV-Renten oder Taggelder, aber auch in persönliche Massnahmen wie medizinische Hilfe oder Wiedereingliederungskurse. Das Geld der IV stammt zu knapp zwei Dritteln aus Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber und einem Drittel aus Zahlungen aus der Bundeskasse.

Auch Grosse wie Pro Infirmis involviert

Das grösste Problem im Umgang mit den Hilfsorganisationen ist aus Sicht der Finanzkontrolle, dass das Bundesamt für Sozialversicherungen diesen die Abklärung überlässt, was ihre Kundschaft braucht. Das Amt habe «im aktuellen System praktisch keinen Einfluss auf die Ausrichtung des Angebots», heisst es im Bericht.

So bestehen erst seit der aktuellen Vertragsperiode 2020 bis 2023 allgemeine Ziele für die erbrachten Leistungen. Es handelt sich dabei insbesondere um die «Förderung der Autonomie, der Inklusion und der vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen». Unter diesem breit gefassten Ziel haben die Hilfsorganisationen freie Hand, dem Bundesamt zu unterbreiten, was ihnen beliebt: Nur in Ausnahmefällen lehne dieses ab, eine Leistung zu finanzieren, so die Finanzkontrolle.

Auch die Koordination der Leistungen überlässt das Amt grösstenteils den Organisationen. Bei diesen handelt es sich teilweise um bekannte Hilfswerke wie Pro Infirmis (erhält 42 Millionen Franken pro Jahr), den Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (20 Millionen) oder Insieme Schweiz (11 Millionen).

Hilfsorganisationen machen guten Job

Ist das Bundesamt für diese Organisationen also ein Selbstbedienungsladen? François Donini, der den Bericht der Finanzkontrolle mitverfasst hat, verneint: «Das BSV kontrolliert streng, dass das Geld gemäss den Abmachungen eingesetzt wird. Und die Hilfsorganisationen machen grundsätzlich einen guten Job. Aber die Abmachungen beinhalten bloss das, was die Hilfsorganisationen seit langem sowieso schon anbieten und darum vorschlagen.»

Dabei sei gerade das Bundesamt für Sozialversicherungen die Stelle im Land, die sich regelmässig mit den besten Fachpersonen austausche und den Überblick über die relevanten Grundlagen habe. Es selbst könnte eine stärkere Rolle bei der Steuerung spielen und zum Beispiel besser erkennen, wenn Behinderte ein neues Angebot bräuchten oder wenn eine Landesregion zu wenig gut abgedeckt wäre, sagt Donini. «Das Operationelle muss aber klar bei den Organisationen bleiben.»

Das Bundesamt für Sozialversicherungen gibt sich einsichtig.

Konkrete Beispiele, welche Angebote zu kurz kommen, macht die Finanzkontrolle nicht. Sie sieht ihre Aufgabe darin, strukturelle Mängel anzuprangern: wie eben, dass sich die Hilfswerke ihre Multimillionenaufträge selbst ausformulieren.

Auch das kritisierte Bundesamt kommt im Untersuchungsbericht zu Wort: Es gibt sich einsichtig. Auf die kommende Vertragsperiode 2024 bis 2027 lässt sich die entsprechende Empfehlung der Finanzkontrolle zwar noch nicht vollständig umsetzen. Doch wenn der Bundesrat die entsprechenden Verordnungen anpasse, könne man dies auf die darauffolgende Periode tun.

Gesamthöhe der Beiträge nimmt ab

Weiter kritisiert die Finanzkontrolle die Regeln der Finanzierung für die Hilfswerke: «Aktuell hat eine Organisation, sofern sie ein ausreichendes Leistungsvolumen anbietet, die Gewährleistung, quasi auf ewig Vertragspartnerin des BSV zu sein, und zwar für ein und denselben Betrag.»

Wenn eine Organisation ihre Tätigkeit dauerhaft reduziere oder sie aufgelöst werde, werde der «nicht verwendete» Betrag nicht neu verteilt. «Dies führt dazu, dass die Gesamthöhe der Beiträge langsam und unaufhaltsam abnimmt», heisst es.

Dabei ist nicht davon auszugehen, dass das Bedürfnis nach den fraglichen Dienstleistungen abgenommen hätte: Die Anzahl der IV-Bezügerinnen und -Bezüger ist seit rund zehn Jahren stabil. Davor war sie rückläufig gewesen.

«Das System ist zu starr», schreibt die Finanzkontrolle. Sie empfiehlt dem Bundesamt für Sozialversicherungen darum, eine flexiblere Regelung einzuführen. Auch diesen Vorschlag will das Amt umsetzen, verweist jedoch darauf, dass hierfür die Rechtsgrundlagen angepasst werden müssen. Es wird mit dieser Bitte nun also an den Bundesrat gelangen.

