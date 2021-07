Boomende Leih-Velos – Ittigen macht bei Publibike-Veloverleih mit Das Berner Leihvelo-System breitet sich weiter in die Region aus: Ittigen beteiligt sich als vierte Agglomerationsgemeinde.

Bern, Zollikofen, Ostermundigen, Muri und Köniz sind bereits Territorium des Veloverleihs Publibike – als nächste Gemeinde in der Region schliesst sich Ittigen dem System der Post-Tochter Publibike AG an. Sobald die Stationen eingerichtet sind, können Velos bei den Bahnhöfen Papiermühle und Worblaufen sowie bei einem Bürogebäude der Eidgenossenschaft ausgeliehen werden, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde zum entsprechenden Entscheid des Gemeinderats heisst.

Der Beschluss gilt vorerst bis ins Jahr 2023. Die Gemeinde will für die drei Stationen mit der Swisscom und dem Bund zusammenspannen, welche laut der Mitteilung noch definitiv entscheiden müssen. Die jährlichen Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf gut 11'000 Franken.

Der dritte Standort soll dort aufgebaut werden, wo sich das Bundesamt für Energie und das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) befinden.

Laut der Publibike-Internetseite gibt es beim Bundesamt für Energie bereits ein E-Bike, das ausgeliehen werden kann. Zudem besteht bereits eine Ausleihstation bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB), deren Sitz sich in Ittigen befindet.

