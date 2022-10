Tagestipp: «Cinema Italiano» – Italien als Leinwandstar In der Cinématte sind fünf aktuelle italienische Filme zu sehen, die auch vom Wandel eines widersprüchlichen Landes erzählen. Sarah Sartorius

«Welcome Venice» zeigt, wie der Wandel der Lagunenstadt den alteingesessenen Bewohnern zusetzt. Foto: zvg

Bei Italien denken zurzeit wohl die meisten entweder an den Rechtsrutsch in der Regierung oder den herbstferienbedingten Exodus in den Süden. In der Cinématte steht Italien aus einem ganz anderen Grund im Fokus: In der Reihe «Cinema Italiano» wird das italienische Kino gefeiert, genauer fünf aktuelle Filme. Den Auftakt macht die Komödie «Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto» über ein ungleiches Paar. Zu sehen ist unter anderem auch «Welcome Venice», in dem eine Fischerfamilie mit dem Wandel ihrer Stadt kämpft. (sas)

