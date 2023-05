Ausgestellte Meisterhelden – Ist YB schon reif fürs Museum? Zum 125-Jahr-Jubiläum eröffnet im Historischen Museum die Ausstellung über die Lieblinge in Gelb-Schwarz. Sie erzählt eine Geschichte über Pokale und Wimpel hinaus. Michael Feller Raphael Moser (Fotos)

Die Schals der YB-Fanclubs sind hinter dickem Glas gesichert. Ein Diebstahl wäre verheerend für das Ultra-Herz. Fotos: Raphael Moser

Gelb-Schwarz kommt nicht mehr aus dem Feiern heraus. Am Morgen des 14. März, zum 125. Geburtstag, war die ganze Altstadt mit Fahnen des Berner Sportclubs Young Boys geschmückt, vorletztes Wochenende machte YB die Meisterschaft klar, am Sonntag wurde, noch ohne Pokal, gefeiert. Dieser «Chübu» wird nach dem letzten Meisterschaftsspiel am 29. Mai übergeben – wieder ein Grund, um ordentlich die Liebe zu jenem Team zu beschwören, das seine Anhängerinnen und Anhänger in den letzten Jahren so zuverlässig mit Glück versorgt hat. Und schliesslich soll dann auch noch der Cup-Pokal her.

Mitten in diese nicht enden wollende Feierlaune hinein beschenkt sich Bern nun auch mit einer Sonderausstellung über die unangefochtenen Lieblinge. Ab Donnerstag ist «125 Jahre YB. – Bern und die

Young Boys – Die Ausstellung zum Jubiläum» im Historischen Museum zu sehen. Wie geht das, wie lässt sich ein Club, der gerade auf dem Höhepunkt seines Daseins und seiner Popularität steht, in ein Museum stecken?

Historisches Museum: Der Gast als Akteur

Im Historischen Museum beginnt der Rundgang in der Spielergarderobe. Über Kopfhörer erzählen eine Spielerin und und ein Spieler der YB-Teams, die Trainerin und der Trainer, was ihnen in den letzten Minuten vor dem Spiel durch den Kopf geht, was sie machen und wie der Puls hochschnellt, wenn sie das Feld betreten. Auch als Besucherin und Besucher gibt man sich in den Spielertunnel und darf danach gleich heldenhaft einen Ball auf ein kleines Tor knallen. Zwei Dinge sind klar: Der Gast ist selbst Akteur im Museum. Mitten im Raum wird Tipp-Kick gespielt. Guillaume Hoarau und andere Heldinnen und Helden in Gelb-Schwarz stehen als Figürchen zur Verfügung. Am Tischchen nebenan kann man Trikots entwerfen.

Und es geht nicht nur um die Männer, auch wenn für die momentanen Hochgefühle grossmehrheitlich sie verantwortlich sind. «Die Frauen sind heute selbstverständlich Teil von YB», sagt Kurator Reto Boschung, der zwei Tage vor der Eröffnung durch die Ausstellung führt. Obschon die Begeisterung für die YB-Fussballerinnen wohl für einige weitere Jahre weit hinter jener für die Männer bleiben wird, die in ganz anderen wirtschaftlichen Sphären gegen den Ball treten. Apropos «Schutte»: Wussten Sie, dass dieses vermeintlich so urberndeutsche Wort ein Anglizismus ist (von «to shoot»)?

Kurator Reto Boschung am Tipp-Kick-Tisch.

Das Historische Museum folgt in groben Zügen einer Chronologie der Hochblüten des BSC Young Boys. Von der Gründung über Hochs und Tiefs und den Fast-Konkurs Ende der 90er-Jahre – bis hin zum 28. April 2018, als YB erstmals nach 32 Jahren wieder Meister wurde und die jüngste Phase der permanenten Berner Glückshormonausschüttung einleitete.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Jubilars über die Menschen. So kommt etwa Heinz Minder zu Wort, der seit seiner Zeit als Junior immer irgendeine Aufgabe hatte bei YB. Heute wacht er im Wankdorf über die Einlauf-Kinder. Oder Helga Lüthi Moser, die in den 70er-Jahren Fussball spielte, damals beim FFC Bern.

«We Love You»: Das Siegritual der YB-Fans für ein Mal aus der Perspektive der Spieler.

Die ultimative YB-Infografik zeichnet das Auf und Ab in 125 Jahren nach.

Zu den Protagonisten gehören auch die Bernerinnen und Berner, die in der Strassenumfrage von ihrem Bezug zu YB sprechen. Und die Fans: Die Ostkurve hat selbst eine Ecke der Ausstellung gestaltet. Dort können etwa die schönsten Choreos der letzten Jahre bestaunt werden. Oder das «We Love You» aus der Perspektive der Spieler miterlebt werden – jenes Ritual, bei dem die Helden nach YB-Siegen gefeiert werden.

YB-Museum: Ein Club in den Vitrinen

Die Idee, YB ins Museum zu stecken, ist nicht neu. Schliesslich hat der Verein seit 2006 sein eigenes Museum – als erster Club der Schweiz. Es ist im Wankdorfstadion untergebracht und dort ziemlich gut versteckt. Wenn es samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet wird, weist ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Weg vom Marathontor die Treppe hoch in den ersten Stock.

2006 kam heraus, dass der Elfmeterpunkt im Wankdorf nur 10 Meter vom Tor entfernt war. Das herausgeschnittene Corpus Delicti hängt neben dem Eingang zum YB-Museum im Bauch des Stadions.

Bei den Young Boys ist das Museum die Sache der leidenschaftlichen Pensionäre. Charles Beuret, ehemaliger Sportredaktor beim «Bund» und heutiges historisches Lexikon des Vereins, gründete das Museum wenige Jahre vor seiner Pensionierung und führte es seither. Dieses Jahr gab es ein Facelifting und einen Führungswechsel, René Hitz ist nun verantwortlich, auch er ist langjähriger Mitarbeiter bei YB – und mittlerweile pensioniert.

Es ist eine Vitrinenausstellung mit allem, was das Fan-Herz begehrt. Pokale, Wimpel von Europacup-Gegnern, Gastgeschenke, Shirts von den YB-Legenden. Es gibt auch, laut Hitz, «das kleinste Kino der Stadt», wo ruhmreiche Bilder über die Leinwand flimmern. Richtig grossartig werden die Objekte aber erst durch die Geschichten, die Charles Beuret dazu erzählt. Als er 2005 die Objekte zu sammeln begann, war nicht abzusehen, dass er eines Tages weit über 1000 Stücke ausstellen könnte.

Museumsgründer Charles Beuret (links) und sein Nachfolger René Hitz mit der YB-Legende Geni Meier, der 191 Tore für YB schoss.

Ein Prunkstück des Museums fiel ihm nach einem öffentlichen Aufruf in die Hand. Ein ehemaliger Schulkollege, der mit dem YB-Fussballer Hans Kämpfer (1883 bis 1959) verwandt war, hatte auf dem Estrich Kämpfers erstes YB-Shirt gefunden. Es ist mittlerweile 115 Jahre alt. Die Meistertrophäe aus der ersten YB-Hochphase 1909–1911 – nach drei Titeln in Folge durfte die Mannschaft den Wanderpokal behalten – spürte Beuret ebenfalls auf. Sie war in bemitleidenswertem Zustand.

Wer besucht dieses Museum? «An den Samstagen schauen Väter mit ihren Kindern vorbei. Oder ein ganzer Reisebus voller Deutscher», sagt Beuret und lacht. Diese wollen etwas zum «Wunder von Bern» sehen, dem überraschenden Sieg von Deutschland im WM-Final von 1954 im Wankdorf. Zu diesem Thema ist eine Ecke eingerichtet. Die Verbindung ist klar: Albert Sing, der YB von 1951 bis 1964 trainierte, war 1954 zugleich Assistenztrainer der Deutschen. Er holte mit den Young Boys vier Meistertitel.

Vitrinen, Pokale, Wimpel und Helden im YB-Museum.

Und heute, was muss ein Objekt haben, um museumswürdig zu sein? «Es muss eine Geschichte erzählen», sagt der neue Leiter René Hitz. Er denkt da weniger an Trikots und Wimpel als etwa an den Helm von Christian Fassnacht, den dieser nach seiner schweren Kopfverletzung trug – und der in einer der Vitrinen steckt.

Aber ein Aspekt des Erfolgs fehlt im Bauch des Wankdorfstadions weitgehend. Das persönliche Erlebnis beim Matchbesuch. Die Fans. Eine Dimension, die im Historischen Museum bereits im Ausstellungstitel mitschwingt: «Bern und die Young Boys.» Und damit zurück an den Helvetiaplatz.

Ob im Wankdorf oder im Historischen Museum: Für Fans ist so eine Schau ein Rausch. Wobei der raffinierte Zugang im Historischen Museum wohl auch so mancher Fussball-Kostverächterin und manchem Nasenrümpfer eine Idee dessen geben dürfte, wie es so weit kommt: dass man unendliches Glück oder tiefstes Pech erfahren kann. Wenn ein paar Menschen gegen einen Ball «schutten».



Im Garten wird «weitergeschuttet» Infos einblenden Die Ausstellung im Historischen Museum ist auch für Familien und Schulklassen konzipiert, etwa dank vielen interaktiven Elementen. Dies zeigt sich aber auch in der Fortsetzung der Schau draussen. Auf einem Postenlauf rund um das Historische Museum kann man auf ein Tor schiessen, das gehütet wird von der hechtenden Goalie-Legende Marco Wölfli aus Pappe. Es gibt Geschicklichkeitsspiele, es werden Trainingsübungen absolviert, es gibt Boccia und Fussball-Minigolf. Und hinter dem Museum ist das Fussballfeld markiert, auf dem die Young Boys in ihrer Frühzeit ihre Spiele absolvierten. (mfe) Und wieder Meisterheld Wölfli: Penaltyschiessen im Museumspark. Ein nachgezeichnetes Spielfeld: YB spielte in den Gründerjahren auch hinter dem Historischen Museum Fussball.

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni Raphael Moser ist seit 2017 Fotograf bei Tamedia. Mehr Infos @raphaelmoser

