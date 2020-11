Berner Corona-Regime – Ist wenigstens mit einer sanften Lockerung zu rechnen? Am Freitag informiert der Berner Regierungsrat über die nächsten Schritte. Die Wirtschaft fordert weniger strenge Massnahmen. «Zu früh», finden Experten. Jacqueline Schreier , Jael Amina Kaufmann

Am Freitag informiert der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) über die Corona-Massnahmen im Kanton Bern. Foto: Raphael Moser

Am 23. Oktober hat Bern als einer der ersten Kantone und noch vor dem Bundesrat die Corona-Massnahmen verschärft. Am kommenden Freitag wird der Regierungsrat bekannt geben, wie es weitergeht. Dies bestätigt Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, auf Anfrage. In der Sitzung vom Mittwoch diskutiert die Regierung die Vorschläge von Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP), bevor er dann einen Entscheid fällt. Was bereits klar ist: Eine Rückkehr zum normalen Leben wird es nicht geben. «Mit solchen Lockerungen ist nicht zu rechnen», sagt Giebel.