Die Weltmeister im Vergleich – Ist Verstappen schon besser, als es Hamilton und Schumacher waren? Der Niederländer ist mit 25 zum zweiten Mal Weltmeister. Das haben vor ihm noch nicht viele geschafft. Schon gar nicht die zwei siebenfachen Titelgewinner. Marcel Rohner

Mit 25 ganz oben: Max Verstappen ist seit Sonntag zweifacher Formel-1-Weltmeister. Foto: Toru Hanai (AP)

Max Verstappen hat sich wohl einen grösseren Moment für seinen zweiten WM-Titel gewünscht. Eine Zieleinfahrt nach epischem Kampf vielleicht, Massen, die ihn empfangen, Jubelrufe, die er in seinen Helm schreit, Emotionen, die raus dürfen.

Am Ende aber spielt sich in Suzuka ein eigenartiges Stück Formel-1-Geschichte ab. Verstappen erfährt beim Siegerinterview, dass er Weltmeister ist. Er kriegt für seinen Sieg die volle Punktzahl, obwohl nur etwas mehr als die Hälfte aller Runden absolviert wurde. Die FIA, der Weltverband, bestätigt den Triumph.

Verstappen ist damit zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltmeister. 25 ist er Ende September erst geworden, so schnell wie er waren bisher nur Fernando Alonso und Sebastian Vettel Doppel-Weltmeister. Der Deutsche, der Ende Saison zurücktritt, wurde 2012, im Jahr seines 25. Geburtstags, sogar schon zum dritten Mal Weltmeister.

Schumacher dominierte erst mit 31

Damit und mit seinem vierten Titel, den er im folgenden Jahr holte, ist Vettel einer von nur noch zehn Fahrern, die erfolgreicher sind als Verstappen. An der Spitze jener Rangliste stehen zwei Namen, die diesen Sport geprägt haben und noch lange prägen werden. Michael Schumacher, der Deutsche mit der nicht zu stillenden Lust nach Siegen, und Lewis Hamilton, der Brite mit dem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

14 Titel feierten die beiden, und noch ist Hamilton nicht zurückgetreten. Sieben je sind es, oder anders ausgedrückt: In fast 20 Prozent aller Formel-1-Saisons hiess der Weltmeister am Ende Hamilton oder Schumacher.

Davon ist Verstappen noch ein gutes Stück entfernt. Dominiert der Niederländer aber weiter so, wie es Schumacher und Hamilton taten, dürfte er bald aufschliessen. Zumal beide Rekordfahrer bei ihrem zweiten Titel etwas älter waren, Schumacher 26, Hamilton gar 29.

Aber wie gut waren sie davor?

Ein Blick zurück ins Jahr 1993: Schumacher ist 24 und ein aufstrebender Fahrer, aber noch ohne Titel. Er fährt für Benetton und wird WM-Dritter, die grosse Bühne gehört anderen. Der Weltmeister heisst zum vierten Mal Alain Prost. Am 3. Januar 1994 wird Schumacher 25, er hat bis dahin zwei Grands Prix gewonnen. Erst in der folgenden Saison ist er erstmals der Beste. Später dominiert er die Formel 1 zwischen 2000 und 2004.

Hamilton gewann mehr als jedes fünfte Rennen

Etwas schneller ist Hamilton mit seiner Premiere: Als der Brite 25 wird, ist er schon Weltmeister, 2008 gewinnt er den Titel erstmals, als 23-Jähriger in seiner zweiten Saison. Er feiert seinen 25. Geburtstag am 7. Januar 2010 mit 14 Rennsiegen. Wie bei Schumacher kommt die richtig dominante Phase erst noch, zwischen 2014 und 2021 holt er gleich sechs Titel.

Verstappen hat vor seinem 25. Geburtstag 31 von 158 gefahrenen Rennen als Sieger beendet, das entspricht einer Siegquote von 19,6 Prozent. Zum Vergleich: Bei Schumacher waren es damals 5,3 Prozent, zwei von 48.

Und bei Hamilton? Auch er hat zu jenem Zeitpunkt weniger Rennen gewonnen als Verstappen, ist aber auch deutlich weniger oft am Start gestanden. Seine 11 Siege in den ersten 52 Rennen der Karriere bedeuten, dass er zwischen seinem Debüt und seinem 25. Geburtstag bei mehr als jedem fünften Rennen in der Formel 1 triumphierte.

Zum ersten Mal ganz oben: Lewis Hamilton 2008, im Jahr seines ersten WM-Titels. Foto: Tom Hevezi (AP)

In dieser Hinsicht ist Hamilton also der Fahrer aus dem Trio, bei dem die Erfolge am schnellsten kamen. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Brite, als er mit 22 in die Formel 1 kam, im Gegensatz zu Schumacher und Verstappen von Beginn an ein siegfähiges Auto hatte und auch darum sofort einschlug. Er hätte seinen ersten Titel bereits 2007 gewinnen können, holte das ein Jahr später aber nach. Verstappen hingegen debütierte mit 17 und wartete danach sieben Jahre.

Nun gewinnt er in Suzuka zum zwölften Mal in einer Saison, den Rekord von 13 Siegen teilen sich Schumacher und Vettel. Verstappen bleiben noch vier Rennen, um gleichzuziehen. Vielleicht wird aber auch alles hinfällig und Verstappen wieder ein einfacher Weltmeister. Noch am Montag will die FIA bekannt geben, ob Red Bull für eine Überschreitung des Budgetdeckels 2021 bestraft wird. Im schlimmsten Fall droht Verstappen der Entzug des Titels, den er letztes Jahr in Abu Dhabi holte.

