Ask-Force hält die Daumen hoch – Ist O.K. noch okay? Gehört der Ausdruck «Okay» abgeschafft, weil er von französischen Kolonialisten stammt? askforce

Nicht immer ist alles o.k., selbst wenn die Daumen nach oben zeigen. Reuters

«Viele Leute, viele Kinder sagen tagein, tagaus (…) ‹hou kei›, wenns gut ist.» So weit,

so klar. Herr G. aus L. fragt sich und uns aber nun, ob man diesen Ausdruck heute

überhaupt noch verwenden dürfe. Er habe nämlich einst gehört, «Okay» stamme

wohl von französischen Kolonialisten: Wenn die Ware zur Verschiffung nach

Frankreich bereitgestanden sei, sei jeweils die Anweisung ergangen: Alors, AU

QUAI» – anglisiert eben «Okay!» «Falls das stimmt», so Herr G., «müsste nicht das

‹O.K.› aus kolonialistisch-rassistischen Gründen sofort verpönt oder besser gleich

verboten werden?»

Lieber Herr G., sie haben einen Blick fürs Wesentliche: O.K. gilt – halten Sie sich fest

– als das bekannteste Wort der Welt; es wird in verschiedensten Sprachen

umgangssprachlich verwendet.

Wikipedia hält Ihrer Etymologie aber eine andere entgegen: Der US-amerikanische

Sprachforscher Allen Walker Read hat demnach 1963 und 1964 in der Zeitschrift

«American Speech» nachgewiesen, «dass es sich um eine Art Sprachwitz handelt: eine

absichtliche Falschschreibung bzw. mehr phonemische Schreibung (‹oll korrekt›) der

Abkürzung für ‹all correct› (alles korrekt), in der eben nichts richtig ist.»

Erstmals in der Presse verwendet wurde O.K. gemäss Allen Walker Read übrigens in

der «Boston Morning Post» vom 23. März 1839.

Eigentlich, lieber Herr G., hätte uns ja Ihre Version besser gepasst. Wir hätten sie

dann anderen Volksetymologien gegenüberstellen können. Nebst der schlichten

Umkehrung von «k.o.» sowie «by Order of the King» und «Zero Killed» wäre da auch

das Wolof-Wort «woukay» aufgetaucht. Vielleicht hätten – so unsere Idee – dann

Ihre französischen Kolonisten gar nicht «au quai» gesagt, sondern in der Sprache

der afrikanischen Einheimischen schlicht «in Ordnung».

Aber eben, Mister Walker Read hat uns da ausgebremst.

«Okay» ist also so weit unverdächtig – «vou okey» – und darf weiterhin verwendet

werden. Leider. Denn was uns wirklich nervt, ist das provokative, das Gegenteil

aussagende, lang gezogene «Ohhhhkeeeeey» unserer Teenager, wenn sie ihr Zimmer

aufräumen müssten. Das gehört verboten!